Колпаков Власий Тимофеев 03.02.1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колпаков Власий Тимофеев

Место рождения

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

03.02.1894

Дата смерти

11.09.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
03.02.1894

Отец: Колпаков Тимофей Иоаннов

Мать: Колпаков (Клячина) Ксения Евфимиева

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Колпаков) Фекла Лаврентиева

Крещение
06.02.1894
Лайга, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.10.1912

Дочь: (Колпакова) Елисавета Власиева

Мать ребёнка: (Колпаков) Фекла Лаврентиева

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1913

Сын: Колпаков Иоанн Власиев

Мать ребёнка: (Колпаков) Фекла Лаврентиева

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
11.09.1915
д. Боровцы

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