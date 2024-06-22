Колпаков Власий Тимофеев
Место рождения
Дата рождения03.02.1894
Дата смерти11.09.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1894
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
06.02.1894
Лайга, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.10.1912
Дочь: (Колпакова) Елисавета Власиева
Мать ребёнка: (Колпаков) Фекла Лаврентиева
Рождение ребёнка
09.11.1913
Мать ребёнка: (Колпаков) Фекла Лаврентиева
Смерть
11.09.1915
д. Боровцы