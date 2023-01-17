Полухина (Филиппова) Елена Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1906
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1912
Сын: Полухин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Полухин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Полухин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Полухин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Полухин Михаил Федорович
Смерть
Неизвестно