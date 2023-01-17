Полухина (Филиппова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полухина (Филиппова) Елена Васильевна

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
1906

Муж: Полухин Михаил Федорович

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Полухин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Полухин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Полухин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Полухин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Полухин Михаил Федорович

Смерть
Неизвестно
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