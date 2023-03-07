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Баранова (Родионова) Акулина

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1857

Дата смерти

08.10.1916

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Акиловъ Родионовъ Савелий

Мать: Акилова Настасья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.01.1875

Муж: Барановъ Моисей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1877

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Барановъ Моисей

Михайловка
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Баранова Агафья

Отец ребёнка: Барановъ Моисей

Рождение ребёнка
21.06.1880

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Барановъ Моисей

Михайловка, Александровская волость
Рождение ребёнка
05.07.1883

Сын: Барановъ Степанъ

Отец ребёнка: Барановъ Моисей

Михайловка, Александровская волость
Смерть
08.10.1916
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Поноса
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