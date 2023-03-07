Баранова (Родионова) Акулина
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти08.10.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Акиловъ Родионовъ Савелий
Мать: Акилова Настасья Иванова
Бракосочетание
15.01.1875
Муж: Барановъ Моисей
Рождение ребёнка
06.01.1877
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Барановъ Моисей
Михайловка
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Баранова Агафья
Отец ребёнка: Барановъ Моисей
Рождение ребёнка
21.06.1880
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Барановъ Моисей
Михайловка, Александровская волость
Рождение ребёнка
05.07.1883
Сын: Барановъ Степанъ
Отец ребёнка: Барановъ Моисей
Михайловка, Александровская волость
Смерть
08.10.1916
Причина смерти: Поноса