Акиловъ Родионовъ Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акиловъ Родионовъ Савелий

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1819

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Акиловъ Родионъ

Мать: Акилова Прасковья Осипова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Агаѳія

Мать ребёнка: Акилова Настасья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Власова Афимья

Мать ребёнка: Акилова Настасья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Сын: Акиловъ Василій

Мать ребёнка: Акилова Настасья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Баранова Акулина

Мать ребёнка: Акилова Настасья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Смирнова Кобелькова Еѵдокія

Мать ребёнка: Акилова Настасья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Акиловъ Иванъ

Мать ребёнка: Акилова Настасья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родіоновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Акилова Настасья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малова Наталія

Мать ребёнка: Акилова Настасья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилова Настасья Иванова

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