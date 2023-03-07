Акиловъ Родионовъ Савелий
Место рождения
Дата рождения1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Акиловъ Родионъ
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Агаѳія
Мать ребёнка: Акилова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Власова Афимья
Мать ребёнка: Акилова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Акиловъ Василій
Мать ребёнка: Акилова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Баранова Акулина
Мать ребёнка: Акилова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Смирнова Кобелькова Еѵдокія
Мать ребёнка: Акилова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1859
Сын: Акиловъ Иванъ
Мать ребёнка: Акилова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родіоновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Акилова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малова Наталія
Мать ребёнка: Акилова Настасья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилова Настасья Иванова