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Акиловъ Родионъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1795

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Акилъ Ермиловъ

Мать: Акилова Марья Кириллова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Акилова Прасковья Осипова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Акиловъ Никита

Мать ребёнка: Акилова Прасковья Осипова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Акилова Прасковья Осипова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Сын: Акиловъ Родионовъ Савелий

Мать ребёнка: Акилова Прасковья Осипова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Акиловъ Андрей

Мать ребёнка: Акилова Прасковья Осипова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Акиловъ Андрей

Мать ребёнка: Акилова Прасковья Осипова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Родіоновъ Дмитрій

Мать ребёнка: Акилова Прасковья Осипова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Портнова Степанида

Мать ребёнка: Акилова Прасковья Осипова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилова Прасковья Осипова

Смерть
1850
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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