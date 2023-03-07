Акиловъ Родионъ
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Акилъ Ермиловъ
Мать: Акилова Марья Кириллова
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Акилова Прасковья Осипова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Акиловъ Никита
Мать ребёнка: Акилова Прасковья Осипова
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Акилова Прасковья Осипова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Акиловъ Родионовъ Савелий
Мать ребёнка: Акилова Прасковья Осипова
Рождение ребёнка
1824
Сын: Акиловъ Андрей
Мать ребёнка: Акилова Прасковья Осипова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Акиловъ Андрей
Мать ребёнка: Акилова Прасковья Осипова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Родіоновъ Дмитрій
Мать ребёнка: Акилова Прасковья Осипова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Портнова Степанида
Мать ребёнка: Акилова Прасковья Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1850