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Акилова Марья Кириллова

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1771

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Кирила Минаевъ

Мать: Прасковья Алексеева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Акилъ Ермиловъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Воробьева Анна

Отец ребёнка: Акилъ Ермиловъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Сын: Акиловъ Родионъ

Отец ребёнка: Акилъ Ермиловъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1796

Сын: Кирила Акиловъ

Отец ребёнка: Акилъ Ермиловъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Акилова Христинія

Отец ребёнка: Акилъ Ермиловъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Проломова Марфа

Отец ребёнка: Акилъ Ермиловъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акилъ Ермиловъ

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