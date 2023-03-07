Акилова Марья Кириллова
Место рождения
Дата рождения1771
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Кирила Минаевъ
Мать: Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Акилъ Ермиловъ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Воробьева Анна
Отец ребёнка: Акилъ Ермиловъ
Рождение ребёнка
1795
Сын: Акиловъ Родионъ
Отец ребёнка: Акилъ Ермиловъ
Рождение ребёнка
1796
Сын: Кирила Акиловъ
Отец ребёнка: Акилъ Ермиловъ
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Акилова Христинія
Отец ребёнка: Акилъ Ермиловъ
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Проломова Марфа
Отец ребёнка: Акилъ Ермиловъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акилъ Ермиловъ