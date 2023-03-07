Проломова (Акилова) Марфа
Место рождения
Дата рождения1811
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Акилъ Ермиловъ
Мать: Акилова Марья Кириллова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Фидяева Анна
Отец ребёнка: Проломовъ Тимофей
Рождение ребёнка
1832
Сын: Проломовъ Кириллъ
Отец ребёнка: Проломовъ Тимофей
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анцыферова Агрофена
Отец ребёнка: Проломовъ Тимофей
Рождение ребёнка
1849
Сын: Проломовъ Федоръ
Отец ребёнка: Проломовъ Тимофей
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Проломовъ Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Проломовъ Тимофей