Проломова (Акилова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проломова (Акилова) Марфа

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1811

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Акилъ Ермиловъ

Мать: Акилова Марья Кириллова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Фидяева Анна

Отец ребёнка: Проломовъ Тимофей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Проломовъ Кириллъ

Отец ребёнка: Проломовъ Тимофей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анцыферова Агрофена

Отец ребёнка: Проломовъ Тимофей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Сын: Проломовъ Федоръ

Отец ребёнка: Проломовъ Тимофей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Проломовъ Тимофей

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проломовъ Тимофей

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