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Фидяева (Проломова) Анна

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1829

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Проломовъ Тимофей

Мать: Проломова Марфа

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Сын: Фидяевъ Федоръ

Отец ребёнка: Фидяевъ Лукьянъ

Рождение ребёнка
1845

Сын: Фидяевъ Семенъ

Отец ребёнка: Фидяевъ Лукьянъ

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Фидяевъ Лукьянъ

Рождение ребёнка
1851

Сын: Фидяевъ Силантій

Отец ребёнка: Фидяевъ Лукьянъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фидяевъ Лукьянъ

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