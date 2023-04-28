Фидяева (Проломова) Анна
Место рождения
Дата рождения1829
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Проломовъ Тимофей
Мать: Проломова Марфа
Рождение ребёнка
1838
Сын: Фидяевъ Федоръ
Отец ребёнка: Фидяевъ Лукьянъ
Рождение ребёнка
1845
Сын: Фидяевъ Семенъ
Отец ребёнка: Фидяевъ Лукьянъ
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Фидяевъ Лукьянъ
Рождение ребёнка
1851
Сын: Фидяевъ Силантій
Отец ребёнка: Фидяевъ Лукьянъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фидяевъ Лукьянъ