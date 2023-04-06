Акилова (Кобелькова) Христинія
Место рождения
Дата рождения1805
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Акилъ Ермиловъ
Мать: Акилова Марья Кириллова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Трубина Устинья
Отец ребёнка: Кобельковъ Пудъ
Рождение ребёнка
1824
Сын: Кобельковъ Еѵдокимъ
Отец ребёнка: Кобельковъ Пудъ
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Лукьянова Ольга
Отец ребёнка: Кобельковъ Пудъ
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Корнева Татіана
Отец ребёнка: Кобельковъ Пудъ
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Нефедьева Любовь
Отец ребёнка: Кобельковъ Пудъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кобельковъ Пудъ