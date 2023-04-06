Акилова (Кобелькова) Христинія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилова (Кобелькова) Христинія

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1805

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Акилъ Ермиловъ

Мать: Акилова Марья Кириллова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Трубина Устинья

Отец ребёнка: Кобельковъ Пудъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Кобельковъ Еѵдокимъ

Отец ребёнка: Кобельковъ Пудъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Лукьянова Ольга

Отец ребёнка: Кобельковъ Пудъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Корнева Татіана

Отец ребёнка: Кобельковъ Пудъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Нефедьева Любовь

Отец ребёнка: Кобельковъ Пудъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобельковъ Пудъ

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