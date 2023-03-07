Власова (Родионова) Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Родионова) Афимья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1852

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Акиловъ Родионовъ Савелий

Мать: Акилова Настасья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1871

Сын: Власовъ Андрей

Отец ребёнка: Власовъ Семенъ

Рождение ребёнка
1874

Сын: Власовъ Степанъ

Отец ребёнка: Власовъ Семенъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власовъ Семенъ

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