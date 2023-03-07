Власова (Родионова) Афимья
Место рождения
Дата рождения1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Акиловъ Родионовъ Савелий
Мать: Акилова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1871
Сын: Власовъ Андрей
Отец ребёнка: Власовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1874
Сын: Власовъ Степанъ
Отец ребёнка: Власовъ Семенъ
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Власовъ Семенъ