Смирнова Кобелькова (Акилова) Еѵдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Кобелькова (Акилова) Еѵдокія

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1857

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Акиловъ Родионовъ Савелий

Мать: Акилова Настасья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.02.1875

Муж: Кобельковъ Смирновъ Иванъ

Рождение ребёнка
22.12.1876

Сын: Кобельковъ Дмитрій

Отец ребёнка: Кобельковъ Смирновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.12.1882

Дочь: Кобелькова Варвара

Отец ребёнка: Кобельковъ Смирновъ Иванъ

Рождение ребёнка
09.03.1885

Сын: Кобельковъ Никифоръ

Отец ребёнка: Кобельковъ Смирновъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобельковъ Петръ

Отец ребёнка: Кобельковъ Смирновъ Иванъ

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