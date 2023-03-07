Смирнова Кобелькова (Акилова) Еѵдокія
Место рождения
Дата рождения1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Акиловъ Родионовъ Савелий
Мать: Акилова Настасья Иванова
Бракосочетание
10.02.1875
Рождение ребёнка
22.12.1876
Сын: Кобельковъ Дмитрій
Отец ребёнка: Кобельковъ Смирновъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.12.1882
Дочь: Кобелькова Варвара
Отец ребёнка: Кобельковъ Смирновъ Иванъ
Рождение ребёнка
09.03.1885
Сын: Кобельковъ Никифоръ
Отец ребёнка: Кобельковъ Смирновъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобельковъ Петръ
Отец ребёнка: Кобельковъ Смирновъ Иванъ