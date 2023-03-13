Барановъ Моисей
Место рожденияМихайловка
Дата рождения01.09.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1849
Отец: Барановъ Ананій
Бракосочетание
15.01.1875
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1877
Дочь: (Баранова) Татьяна
Мать ребёнка: Баранова (Родионова) Акулина
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Баранова Агафья
Мать ребёнка: Баранова (Родионова) Акулина
Рождение ребёнка
21.06.1880
Дочь: (Баранова) Марфа
Мать ребёнка: Баранова (Родионова) Акулина
Рождение ребёнка
05.07.1883
Сын: Барановъ Степанъ
Мать ребёнка: Баранова (Родионова) Акулина