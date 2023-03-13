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Барановъ Моисей

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

01.09.1849

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1849

Отец: Барановъ Ананій

Мать: Баранова (Плеханова) Марфа

Бракосочетание
15.01.1875

Жена: Баранова (Родионова) Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1877

Дочь: (Баранова) Татьяна

Мать ребёнка: Баранова (Родионова) Акулина

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Баранова Агафья

Мать ребёнка: Баранова (Родионова) Акулина

Рождение ребёнка
21.06.1880

Дочь: (Баранова) Марфа

Мать ребёнка: Баранова (Родионова) Акулина

Рождение ребёнка
05.07.1883

Сын: Барановъ Степанъ

Мать ребёнка: Баранова (Родионова) Акулина

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