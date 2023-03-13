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(Баранова) Татьяна
(Баранова) Татьяна
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Место рождения
Михайловка
Дата рождения
06.01.1877
Пол
Женский
Отец
Барановъ Моисей
1849 г.р.
Мать
Баранова (Родионова) Акулина
1857 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1877
Отец:
Барановъ Моисей
Мать:
Баранова Акулина
Михайловка
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