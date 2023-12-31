Денисов Алексей Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1838
Отец: Денисов Афанасий Никифоров
Бракосочетание
03.02.1857
Рождение ребёнка
1859
Сын: Денисов Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Фоминских Ксения Павловна
деревня старый Ченчерь ишимский район тобольская губерния, тобольская губерния
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Фоминских Ксения Павловна
Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно