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Денисов Алексей Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1838

Отец: Денисов Афанасий Никифоров

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1857

Жена: Фоминских Ксения Павловна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Денисов Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Фоминских Ксения Павловна

деревня старый Ченчерь ишимский район тобольская губерния, тобольская губерния
Рождение ребёнка
1872

Сын: Денисов Макар Алексеевич

Мать ребёнка: Фоминских Ксения Павловна

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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