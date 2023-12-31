Денисов Афанасий Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Афанасий Никифоров

Место рождения

Ченчерь, тюменская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1766 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1809 г.р.

Дети

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1838 г.р.
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Денисов Никифор Михайлов

Мать: не указана

Ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
1831

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Параскева Егорова

Ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
1833

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Параскева Егорова

Рождение ребёнка
07.05.1838

Сын: Денисов Алексей Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1838

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Параскева Егорова

Рождение ребёнка
1841

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Параскева Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Егорова

Смерть
Неизвестно
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