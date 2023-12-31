Денисов Афанасий Никифоров
Место рожденияЧенчерь, тюменская область
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Денисов Никифор Михайлов
Ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
1831
Ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
1833
Рождение ребёнка
07.05.1838
Сын: Денисов Алексей Никифоров
Рождение ребёнка
1838
Рождение ребёнка
1841
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Егорова
Смерть
Неизвестно