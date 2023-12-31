Денисов Степан Алексеевич
Место рождениядеревня старый Ченчерь ишимский район тобольская губерния, тобольская губерния
Дата рождения1859
Дата смертиС ?.08.1943 по ?.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
деревня старый Ченчерь ишимский район тобольская губерния, тобольская губерния
Рождение ребёнка
1882
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
старая ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
1891
Сын: Денисов Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
1894
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
старая ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
Между 1896 и 1897
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
старая ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
1901
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
03.10.1908
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
С ?.08.1943 по ?.09.1943
Станичное, Сладковский муниципальный район, Тюменская область