Денисов Степан Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Степан Алексеевич

Место рождения

деревня старый Ченчерь ишимский район тобольская губерния, тобольская губерния

Дата рождения

1859

Дата смерти

С ?.08.1943 по ?.09.1943

Пол

Мужской

Отец

1838 г.р.

Мать

1837 г.р.

Жена

1861 г.р.
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Дети

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1891 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1908 г.р.

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Денисов Алексей Никифоров

Мать: Фоминских Ксения Павловна

деревня старый Ченчерь ишимский район тобольская губерния, тобольская губерния
Рождение ребёнка
1882

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

старая ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Денисов Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
1894

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

старая ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
Между 1896 и 1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

старая ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
03.10.1908

Сын: Денисов Петр Степанович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
С ?.08.1943 по ?.09.1943
Станичное, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
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