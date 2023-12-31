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Фоминских Ксения Павловна

Место рождения

Ченчерь, тюменская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Ченчерь, тюменская область
Бракосочетание
03.02.1857

Муж: Денисов Алексей Никифоров

Рождение ребёнка
1859

Сын: Денисов Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Денисов Алексей Никифоров

деревня старый Ченчерь ишимский район тобольская губерния, тобольская губерния
Рождение ребёнка
1872

Сын: Денисов Макар Алексеевич

Отец ребёнка: Денисов Алексей Никифоров

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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