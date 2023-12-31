Фоминских Ксения Павловна
Место рожденияЧенчерь, тюменская область
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.02.1857
Рождение ребёнка
1859
Сын: Денисов Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Денисов Алексей Никифоров
деревня старый Ченчерь ишимский район тобольская губерния, тобольская губерния
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Денисов Алексей Никифоров
Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно