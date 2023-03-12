Поляков Алексей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти11.09.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
07.09.1852
Мать ребёнка: Полякова Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
10.09.1860
Дочь: Кафтанникова Праскева Алексеевна
Мать ребёнка: Полякова Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Поляков Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Полякова Анна Гавриловна
Место жительства
1874
Алексей 44 г и его сын Яков 22 г (жил с братом Николаем в Москве)
Место жительства
1877
Купец 2-й гильдии с 1866 года, 47 лет, дети Яков 24 и Сергей 5, Сущ. часть, на Тв Ямской
Место жительства
1890
Купец 2-й гильдии, имеет красильную фабрику Богородского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Алексеевна?
Мать ребёнка: Полякова Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Полякова Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Полякова Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мительштедт Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Полякова Анна Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова Анна Гавриловна
Смерть
11.09.1894