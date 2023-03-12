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Поляков Алексей Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

11.09.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Поляков Яков Прохорович

Мать: Полякова Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
07.09.1852

Сын: Поляков Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Полякова Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
10.09.1860

Дочь: Кафтанникова Праскева Алексеевна

Мать ребёнка: Полякова Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Поляков Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Полякова Анна Гавриловна

Место жительства
1874
Алексей 44 г и его сын Яков 22 г (жил с братом Николаем в Москве)
Место жительства
1877
Москва, город федерального значения Москва
Купец 2-й гильдии с 1866 года, 47 лет, дети Яков 24 и Сергей 5, Сущ. часть, на Тв Ямской
Место жительства
1890
Москва, город федерального значения Москва
Купец 2-й гильдии, имеет красильную фабрику Богородского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Алексеевна?

Мать ребёнка: Полякова Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Полякова Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Полякова Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мительштедт Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Полякова Анна Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Анна Гавриловна

Смерть
11.09.1894
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