Полякова (Царева) Анна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти30.12.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1852
Отец ребёнка: Поляков Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
10.09.1860
Дочь: Кафтанникова Праскева Алексеевна
Отец ребёнка: Поляков Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1872
Сын: Поляков Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Поляков Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Алексеевна?
Отец ребёнка: Поляков Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Поляков Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Поляков Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мительштедт Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Поляков Алексей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.12.1892