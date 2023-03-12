Полякова (Царева) Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Царева) Анна Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

30.12.1892

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1852

Сын: Поляков Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Поляков Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
10.09.1860

Дочь: Кафтанникова Праскева Алексеевна

Отец ребёнка: Поляков Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1872

Сын: Поляков Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Поляков Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Алексеевна?

Отец ребёнка: Поляков Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Поляков Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Поляков Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мительштедт Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Поляков Алексей Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Алексей Яковлевич

Смерть
30.12.1892
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