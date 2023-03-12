Поляков Яков Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1852
Дата смерти14.07.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1852
Рождение ребёнка
1876
Сын: Поляков Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Поляков Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Поляков Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Потапова Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Поляков Варвара Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.07.1898