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Поляков Яков Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1852

Дата смерти

14.07.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1852

Отец: Поляков Алексей Яковлевич

Мать: Полякова Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Поляков Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Поляков Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Поляков Стефан Яковлевич

Мать ребёнка: Поляков Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Потапова Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Поляков Варвара Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поляков Варвара Васильевна

Смерть
14.07.1898