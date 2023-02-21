Шестухин Иван Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестухин Иван Кириллович

Шестухин Иван Кириллович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1875

Дата смерти

Около 1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1875 г.р.

Дети

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Щербак Федора Ивановна

Мать ребёнка: Шестухина Дарья Фёдоровна

Рождение ребёнка
14.10.1896

Дочь: Кальченко Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Шестухина Дарья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Шестухина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Шестухина Дарья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестухина Дарья Фёдоровна

Смерть
Около 1946
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close