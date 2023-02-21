Шестухин Иван Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1875
Дата смертиОколо 1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Щербак Федора Ивановна
Мать ребёнка: Шестухина Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.10.1896
Дочь: Кальченко Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Шестухина Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Шестухина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Шестухина Дарья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1946
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка