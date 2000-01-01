Шестухина Дарья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестухина Дарья Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1875 г.р.

Дети

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Щербак Федора Ивановна

Отец ребёнка: Шестухин Иван Кириллович

Рождение ребёнка
14.10.1896

Дочь: Кальченко Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Шестухин Иван Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Шестухина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Шестухин Иван Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестухин Иван Кириллович

Смерть
Неизвестно
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
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