Шестухина Дарья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Щербак Федора Ивановна
Отец ребёнка: Шестухин Иван Кириллович
Рождение ребёнка
14.10.1896
Дочь: Кальченко Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Шестухин Иван Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Шестухина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Шестухин Иван Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка