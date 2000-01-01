Щербак (Шестухина) Федора Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербак (Шестухина) Федора Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Около 1956

Пол

Женский

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Шестухин Иван Кириллович

Мать: Шестухина Дарья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Щербак Николай Данилович

Отец ребёнка: Щербак Данила Савельевич

Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
?.02.1921

Дочь: Карнаушенко Любовь Даниловна

Отец ребёнка: Щербак Данила Савельевич

Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Верховская Мария Даниловна

Отец ребёнка: Щербак Данила Савельевич

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Щербак Татьяна Даниловна

Отец ребёнка: Щербак Данила Савельевич

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Щербак Раиса Даниловна

Отец ребёнка: Щербак Данила Савельевич

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Полтавцева Екатерина Даниловна

Отец ребёнка: Щербак Данила Савельевич

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербак Василий Данилович

Отец ребёнка: Щербак Данила Савельевич

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербак Данила Савельевич

Смерть
Около 1956
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