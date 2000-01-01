Щербак (Шестухина) Федора Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиОколо 1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1894
Рождение ребёнка
Около 1918
Отец ребёнка: Щербак Данила Савельевич
Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
?.02.1921
Дочь: Карнаушенко Любовь Даниловна
Отец ребёнка: Щербак Данила Савельевич
Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Верховская Мария Даниловна
Отец ребёнка: Щербак Данила Савельевич
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Щербак Татьяна Даниловна
Отец ребёнка: Щербак Данила Савельевич
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Щербак Раиса Даниловна
Отец ребёнка: Щербак Данила Савельевич
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Полтавцева Екатерина Даниловна
Отец ребёнка: Щербак Данила Савельевич
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щербак Данила Савельевич
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1956