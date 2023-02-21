Кальченко (Шестухина) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальченко (Шестухина) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1896

Дата смерти

25.10.1979

Пол

Женский

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1896

Отец: Шестухин Иван Кириллович

Мать: Шестухина Дарья Фёдоровна

Рождение ребёнка
27.09.1918

Дочь: Троян Анна Васильевна

Отец ребёнка: Кальченко Василий Григорьевич

Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Кальченко Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кальченко Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Кальченко Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Кальченко Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Кальченко Павел Васильевич

Отец ребёнка: Кальченко Василий Григорьевич

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Кальченко Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кальченко Василий Григорьевич

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: Кальченко Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Кальченко Василий Григорьевич

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Кальченко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кальченко Василий Григорьевич

Украина,Харьковская область
Рождение ребёнка
?.09.1934

Сын: Кальченко Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кальченко Василий Григорьевич

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Кальченко Вера Васильевна

Отец ребёнка: Кальченко Василий Григорьевич

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
Около 1938

Дочь: Кальченко Рая Васильевна

Отец ребёнка: Кальченко Василий Григорьевич

Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кальченко Василий Григорьевич

Смерть
25.10.1979
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Хорошки
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