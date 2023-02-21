Кальченко (Шестухина) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1896
Дата смерти25.10.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1896
Рождение ребёнка
27.09.1918
Дочь: Троян Анна Васильевна
Отец ребёнка: Кальченко Василий Григорьевич
Россия,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Кальченко Иван Васильевич
Отец ребёнка: Кальченко Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Кальченко Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Кальченко Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Кальченко Павел Васильевич
Отец ребёнка: Кальченко Василий Григорьевич
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Кальченко Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кальченко Василий Григорьевич
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: Кальченко Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Кальченко Василий Григорьевич
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Кальченко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кальченко Василий Григорьевич
Украина,Харьковская область
Рождение ребёнка
?.09.1934
Сын: Кальченко Иван Васильевич
Отец ребёнка: Кальченко Василий Григорьевич
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Кальченко Вера Васильевна
Отец ребёнка: Кальченко Василий Григорьевич
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Рождение ребёнка
Около 1938
Дочь: Кальченко Рая Васильевна
Отец ребёнка: Кальченко Василий Григорьевич
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Котляровка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.1979
Советский Союз,Омская область,Павлоградский район,д. Хорошки