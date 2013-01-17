Кабанова (Наумова) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти17.01.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кабанов Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кабанов Петрович
Рождение ребёнка
26.04.1957
Сын: Кабанов Александр
Отец ребёнка: Кабанов Петрович
Смерть
17.01.2013