Кабанова (Наумова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанова (Наумова) Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

17.01.2013

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Наумов Харлампий Григорьевич

Мать: Наумова (Куликова) Зиновья Артамоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабанов Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабанов Петрович

Рождение ребёнка
26.04.1957

Сын: Кабанов Александр

Отец ребёнка: Кабанов Петрович

Смерть
17.01.2013

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