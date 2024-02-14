Кабанов Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанов Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кабанов Пётр

Мать: Кабанова (Горбунова) Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кабанова (Наумова) Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабанова (Наумова) Агафья

Рождение ребёнка
26.04.1957

Сын: Кабанов Александр

Мать ребёнка: Кабанова (Наумова) Агафья

Смерть
Неизвестно

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