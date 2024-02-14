Кабанов Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кабанов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кабанова (Наумова) Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.1957
Сын: Кабанов Александр
Мать ребёнка: Кабанова (Наумова) Агафья
Смерть
Неизвестно