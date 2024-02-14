Наумова (Куликова) Зиновья Артамоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1908
Дата смерти31.03.1990
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1908
Отец: Куликов Артамон
Мать: Куликова (Куликова) ?
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Кабанова (Наумова) Агафья
Отец ребёнка: Наумов Харлампий Григорьевич
Рождение ребёнка
07.07.1937
Сын: Наумов Пётр
Отец ребёнка: Наумов Харлампий Григорьевич
Рождение ребёнка
04.07.1941
Сын: Наумов Леонид
Отец ребёнка: Наумов Харлампий Григорьевич
Смерть
31.03.1990