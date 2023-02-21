Соплякова Агапия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1881
Дочь: Ратникова Акилина Никитична
Отец ребёнка: Сопляков Никита Матвеевич
Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сопляков Никита Матвеевич
Смерть
Неизвестно