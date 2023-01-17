Сопляков Никита Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сопляков Никита Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1881

Дочь: Ратникова Акилина Никитична

Мать ребёнка: Соплякова Агапия Никитина

Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сопляков Николай Никитин

Мать ребёнка: Соплякова Агапия Никитина

Смерть
Неизвестно
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