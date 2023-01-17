Сопляков Никита Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1881
Дочь: Ратникова Акилина Никитична
Мать ребёнка: Соплякова Агапия Никитина
Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соплякова Агапия Никитина
Смерть
Неизвестно