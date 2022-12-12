Ратникова (Соплякова) Акилина Никитична
Место рождения
Дата рождения30.05.1881
Дата смерти15.01.1971
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1881
Бракосочетание
10.11.1900
Рождение ребёнка
10.08.1908
Дочь: Бражкина Васса Тимофеевна
Отец ребёнка: Ратников Тимофей Иванович
возможно 1908 год рождения
Крещение
Неизвестно
Godparents:крестьянин Андрей Дмитриев Сопляков и солдатская дочь девица Марья Гурьянова Слудова?
Смерть
15.01.1971
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Похороны
Неизвестно
№510 кладбище г Новокуйбышевска(Самарская обл)