Ратникова (Соплякова) Акилина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ратникова (Соплякова) Акилина Никитична

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Место рождения

Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

30.05.1881

Дата смерти

15.01.1971

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1881

Отец: Сопляков Никита Матвеевич

Мать: Соплякова Агапия Никитина

Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
10.11.1900

Муж: Ратников Тимофей Иванович

Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.08.1908

Дочь: Бражкина Васса Тимофеевна

Отец ребёнка: Ратников Тимофей Иванович

Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
возможно 1908 год рождения
Крещение
Неизвестно
Godparents:крестьянин Андрей Дмитриев Сопляков и солдатская дочь девица Марья Гурьянова Слудова?
Смерть
15.01.1971
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Похороны
Неизвестно
№510 кладбище г Новокуйбышевска(Самарская обл)
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