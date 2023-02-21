Сексяева Устинья
Место рожденияд.Пилюгино, Бугурусланская округа, Уфимского наместничества, Российской империи
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Зиновий
Мать: не указана
д.Пилюгино, Бугурусланская округа, Уфимского наместничества, Российской империи
Рождение ребёнка
1787
Сын: Сексяев Федор
Отец ребёнка: Сексяев Федор
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Сексяев Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сексяев Федор
Смерть
Неизвестно