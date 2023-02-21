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Сексяева Устинья

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Место рождения

д.Пилюгино, Бугурусланская округа, Уфимского наместничества, Российской империи

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Зиновий

Мать: не указана

д.Пилюгино, Бугурусланская округа, Уфимского наместничества, Российской империи
Рождение ребёнка
1787

Сын: Сексяев Федор

Отец ребёнка: Сексяев Федор

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Сексяев Федор

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сексяев Федор

Смерть
Неизвестно
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