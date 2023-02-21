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Зиновий

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Место рождения

д.Пилюгино, Бугурусланская округа, Уфимского наместничества, Российской империи

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Пилюгино, Бугурусланская округа, Уфимского наместничества, Российской империи
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Сексяева Устинья

Мать ребёнка: не указана

д.Пилюгино, Бугурусланская округа, Уфимского наместничества, Российской империи
Смерть
Неизвестно
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