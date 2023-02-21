Зиновий
Место рожденияд.Пилюгино, Бугурусланская округа, Уфимского наместничества, Российской империи
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Пилюгино, Бугурусланская округа, Уфимского наместничества, Российской империи
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Сексяева Устинья
Мать ребёнка: не указана
д.Пилюгино, Бугурусланская округа, Уфимского наместничества, Российской империи
Смерть
Неизвестно