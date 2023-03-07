Иван Николаев
Место рождения
Дата рождения26.06.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1820
Отец: Николай Самойлов
Мать: Ирина Васильева
Бракосочетание
11.11.1846
Жена: Ирина Кириллова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.02.1848
Сын: Мартиниан Иванов
Мать ребёнка: Ирина Кириллова
Рождение ребёнка
14.01.1850
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Ирина Кириллова
Рождение ребёнка
30.01.1853
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Ирина Кириллова
Рождение ребёнка
08.03.1855
Дочь: Дария Иоаннова
Мать ребёнка: Ирина Кириллова
Рождение ребёнка
07.09.1856
Дочь: Федора Иванова
Мать ребёнка: Ирина Кириллова
Рождение ребёнка
28.03.1858
Сын: Иосиф Иоаннов
Мать ребёнка: Ирина Кириллова
Смерть
Неизвестно