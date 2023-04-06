Ирина Кириллова
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Кирилл Малахов
Мать: Васса Иванова
Бракосочетание
11.11.1846
Муж: Иван Николаев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.02.1848
Сын: Мартиниан Иванов
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
14.01.1850
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
30.01.1853
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
08.03.1855
Дочь: Дария Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
07.09.1856
Дочь: Федора Иванова
Отец ребёнка: Иван Николаев
Рождение ребёнка
28.03.1858
Сын: Иосиф Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Николаев
Смерть
Неизвестно