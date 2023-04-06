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Ирина Кириллова

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Кирилл Малахов

Мать: Васса Иванова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1846

Муж: Иван Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.02.1848

Сын: Мартиниан Иванов

Отец ребёнка: Иван Николаев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1850

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Николаев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1853

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Николаев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1855

Дочь: Дария Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Николаев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1856

Дочь: Федора Иванова

Отец ребёнка: Иван Николаев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.03.1858

Сын: Иосиф Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Николаев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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