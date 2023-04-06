Ирина Васильева
Место рождения
Дата рожденияДо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1793
Отец: Василий Титов
Мать: не указана
Бракосочетание
12.07.1808
Муж: Николай Самойлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Матрона Николаева
Отец ребёнка: Николай Самойлов
Рождение ребёнка
26.06.1820
Сын: Иван Николаев
Отец ребёнка: Николай Самойлов
Рождение ребёнка
10.02.1823
Сын: Алексей Николаев
Отец ребёнка: Николай Самойлов
Рождение ребёнка
21.03.1825
Сын: Василий Николаев
Отец ребёнка: Николай Самойлов
Смерть
Неизвестно