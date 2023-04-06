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Ирина Васильева

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1793

Отец: Василий Титов

Мать: не указана

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.07.1808

Муж: Николай Самойлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Матрона Николаева

Отец ребёнка: Николай Самойлов

Рождение ребёнка
26.06.1820

Сын: Иван Николаев

Отец ребёнка: Николай Самойлов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1823

Сын: Алексей Николаев

Отец ребёнка: Николай Самойлов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1825

Сын: Василий Николаев

Отец ребёнка: Николай Самойлов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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