(Kroock) Анна Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Kroock) Анна Елена

(Kroock) Анна Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1746

Дата смерти

08.01.1809

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1765

Сын: Пестель Иван Борисович

Отец ребёнка: Пестель Борис (Бурхард) (Владимирович)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.06.1772

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Пестель Борис (Бурхард) (Владимирович)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.12.1776

Сын: Пестель Николай Борисович

Отец ребёнка: Пестель Борис (Бурхард) (Владимирович)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.11.1779

Сын: Пестель Андрей Борисович

Отец ребёнка: Пестель Борис (Бурхард) (Владимирович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брин Елизавета

Отец ребёнка: Пестель Борис (Бурхард) (Владимирович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Машкова Наталья Борисовна

Отец ребёнка: Пестель Борис (Бурхард) (Владимирович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестель Борис (Бурхард) (Владимирович)

Смерть
08.01.1809
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close