(Kroock) Анна Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1746
Дата смерти08.01.1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1765
Отец ребёнка: Пестель Борис (Бурхард) (Владимирович)
Рождение ребёнка
14.06.1772
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Пестель Борис (Бурхард) (Владимирович)
Рождение ребёнка
01.12.1776
Сын: Пестель Николай Борисович
Отец ребёнка: Пестель Борис (Бурхард) (Владимирович)
Рождение ребёнка
23.11.1779
Отец ребёнка: Пестель Борис (Бурхард) (Владимирович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брин Елизавета
Отец ребёнка: Пестель Борис (Бурхард) (Владимирович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Машкова Наталья Борисовна
Отец ребёнка: Пестель Борис (Бурхард) (Владимирович)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.01.1809