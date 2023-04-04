Пестель Борис (Бурхард) (Владимирович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестель Борис (Бурхард) (Владимирович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1739

Дата смерти

15.04.1811

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1739

Отец: Пестель Вольфганг (Владимир)

Мать: (Пестель) Натали

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брин (Пестель) Елизавета

Мать ребёнка: (Kroock) Анна Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Машкова (Пестель) Наталья Борисовна

Мать ребёнка: (Kroock) Анна Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Kroock) Анна Елена

Работа или профессия
Неизвестно
Московский почт-директор, действительный статский советник
Рождение ребёнка
06.02.1765

Сын: Пестель Иван Борисович

Мать ребёнка: (Kroock) Анна Елена

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.06.1772

Дочь: (Пестель) Екатерина

Мать ребёнка: (Kroock) Анна Елена

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.12.1776

Сын: Пестель Николай Борисович

Мать ребёнка: (Kroock) Анна Елена

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.11.1779

Сын: Пестель Андрей Борисович

Мать ребёнка: (Kroock) Анна Елена

Смерть
15.04.1811
Москва, город федерального значения Москва

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