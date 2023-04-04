Пестель Борис (Бурхард) (Владимирович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1739
Дата смерти15.04.1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1739
Отец: Пестель Вольфганг (Владимир)
Мать: (Пестель) Натали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брин (Пестель) Елизавета
Мать ребёнка: (Kroock) Анна Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Машкова (Пестель) Наталья Борисовна
Мать ребёнка: (Kroock) Анна Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Kroock) Анна Елена
Работа или профессия
Неизвестно
Московский почт-директор, действительный статский советник
Рождение ребёнка
06.02.1765
Мать ребёнка: (Kroock) Анна Елена
Рождение ребёнка
14.06.1772
Дочь: (Пестель) Екатерина
Мать ребёнка: (Kroock) Анна Елена
Рождение ребёнка
01.12.1776
Сын: Пестель Николай Борисович
Мать ребёнка: (Kroock) Анна Елена
Рождение ребёнка
23.11.1779
Мать ребёнка: (Kroock) Анна Елена
Смерть
15.04.1811