Перфильев Яков Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Перфильев Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Новобачаты, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1869
Сын: Перфильев Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Перфильева Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Аксенова Александра Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
02.02.1890
Старобачаты, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перфильев Денис Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно