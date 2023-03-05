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Перфильев Яков Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Перфильев Андрей Иванович

Мать: Перфильева Параскева Минеевна

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Перфильев Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Новобачаты, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Перфильев Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Перфильева Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Аксенова Александра Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
02.02.1890

Жена: Пефильева Антонова Федосья Филимоновна

Старобачаты, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перфильев Денис Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перфильева Евдокия Ильинична

Смерть
Неизвестно
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