Перфильева Параскева Минеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильева Параскева Минеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

23.11.1884 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Мина ( Миней)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Перфильев Яков Андреевич

Отец ребёнка: Перфильев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перфильев Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Перфильев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перфильев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Перфильев Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перфильев Андрей Иванович

Смерть
23.11.1884 ст.
Новобачаты, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп1, дело 393, лист 118оборот
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