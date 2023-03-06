Перфильева Параскева Минеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти23.11.1884 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Мина ( Миней)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Отец ребёнка: Перфильев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перфильев Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Перфильев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перфильев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Перфильев Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.11.1884 ст.
Новобачаты, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп1, дело 393, лист 118оборот