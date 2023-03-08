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Перфильев Александр Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Перфильев Яков Андреевич

Мать: Перфильева Евдокия Ильинична

Бракосочетание
03.02.1891 ст.

Жена: Перфильева Ефросинья Алексеевна

Фонд Д-60, оп1, дело 550, лист 307 оборот
Рождение ребёнка
01.04.1892 ст.

Дочь: Перфильева Мария Александровна

Мать ребёнка: Перфильева Ефросинья Алексеевна

Новобачаты, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп1, дело 715 лист 16 оборот
Смерть
Неизвестно
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