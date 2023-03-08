Перфильев Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
03.02.1891 ст.
Фонд Д-60, оп1, дело 550, лист 307 оборот
Рождение ребёнка
01.04.1892 ст.
Дочь: Перфильева Мария Александровна
Мать ребёнка: Перфильева Ефросинья Алексеевна
Новобачаты, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп1, дело 715 лист 16 оборот
Смерть
Неизвестно