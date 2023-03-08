Перфильева (Синкина) Ефросинья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильева (Синкина) Ефросинья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Синкин Алексей Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1891 ст.

Муж: Перфильев Александр Яковлевич

Фонд Д-60, оп1, дело 550, лист 307 оборот
Рождение ребёнка
01.04.1892 ст.

Дочь: Перфильева Мария Александровна

Отец ребёнка: Перфильев Александр Яковлевич

Новобачаты, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп1, дело 715 лист 16 оборот
Смерть
Неизвестно
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