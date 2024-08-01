Сурминский Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения21.06.1900 ст.
Дата смерти28.08.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1900 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
Ветеринарный врач
Бракосочетание
29.04.1927
Жена: Попова Таисия Николаевна
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1929
Сын: Сурминский Станислав Александрович
Мать ребёнка: Попова Таисия Николаевна
Рождение ребёнка
18.03.1937
Сын: Сурминский Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Попова Таисия Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.08.1992