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Сурминский Александр Иванович

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Место рождения

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

21.06.1900 ст.

Дата смерти

28.08.1992

Пол

Мужской

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1900 ст.

Отец: Сурминский Иван Иванович

Мать: Сурминская (Таланова) Ольга Дмитриевна

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Работа или профессия
Неизвестно
Ветеринарный врач
Бракосочетание
29.04.1927

Жена: Попова Таисия Николаевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Сурминский Станислав Александрович

Мать ребёнка: Попова Таисия Николаевна

Рождение ребёнка
18.03.1937

Сын: Сурминский Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Попова Таисия Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.08.1992

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