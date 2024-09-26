Сурминский Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти?.02.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1895 ст.
Сын: Сурминский Владимир Иванович
Мать ребёнка: Сурминская (Таланова) Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.02.1898 ст.
Сын: Сурминский Николай Иванович
Мать ребёнка: Сурминская (Таланова) Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.06.1900 ст.
Сын: Сурминский Александр Иванович
Мать ребёнка: Сурминская (Таланова) Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.10.1901 ст.
Сын: Сурминский Сергей Иванович
Мать ребёнка: Сурминская (Таланова) Ольга Дмитриевна
Сурский Майдан, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
?.02.1917