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Сурминский Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

?.02.1917

Пол

Мужской

Добавил:

KB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Сурминский Иван Иванович

Мать: Сурминская Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурминская (Таланова) Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.05.1895 ст.

Сын: Сурминский Владимир Иванович

Мать ребёнка: Сурминская (Таланова) Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.02.1898 ст.

Сын: Сурминский Николай Иванович

Мать ребёнка: Сурминская (Таланова) Ольга Дмитриевна

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
21.06.1900 ст.

Сын: Сурминский Александр Иванович

Мать ребёнка: Сурминская (Таланова) Ольга Дмитриевна

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
19.10.1901 ст.

Сын: Сурминский Сергей Иванович

Мать ребёнка: Сурминская (Таланова) Ольга Дмитриевна

Сурский Майдан, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
?.02.1917

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