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Кучерявый Стефан Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Кучерявый Матвей Пантелеевич

Мать: Кучерявая Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Кучерявый Виктор Стефанович

Мать ребёнка: Кучерявая Ольга

Рождение ребёнка
1956

Сын: Кучерявый Николай Стефанович

Мать ребёнка: Кучерявая Ольга

Рождение ребёнка
1961

Сын: Кучерявый Александр Стефанович

Мать ребёнка: Кучерявая Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучерявая Ольга

Смерть
Неизвестно
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