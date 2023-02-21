Кучерявый Стефан Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
1954
Сын: Кучерявый Виктор Стефанович
Мать ребёнка: Кучерявая Ольга
Рождение ребёнка
1956
Сын: Кучерявый Николай Стефанович
Мать ребёнка: Кучерявая Ольга
Рождение ребёнка
1961
Сын: Кучерявый Александр Стефанович
Мать ребёнка: Кучерявая Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кучерявая Ольга
Смерть
Неизвестно