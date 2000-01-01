Кучерявая Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1923
Дочь: Алябьева Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Кучерявый Матвей Пантелеевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Петрич Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Кучерявый Матвей Пантелеевич
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Кучерявый Матвей Пантелеевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Кучерявый Стефан Матвеевич
Отец ребёнка: Кучерявый Матвей Пантелеевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Воронкова Раиса Матвеевна
Отец ребёнка: Кучерявый Матвей Пантелеевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Пономарева Валентина Матвеевна
Отец ребёнка: Кучерявый Матвей Пантелеевич
Смерть
1987