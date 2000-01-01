Кучерявая Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучерявая Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1923

Дочь: Алябьева Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Кучерявый Матвей Пантелеевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Петрич Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Кучерявый Матвей Пантелеевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Кучерявый Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Кучерявый Матвей Пантелеевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Кучерявый Стефан Матвеевич

Отец ребёнка: Кучерявый Матвей Пантелеевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Воронкова Раиса Матвеевна

Отец ребёнка: Кучерявый Матвей Пантелеевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Пономарева Валентина Матвеевна

Отец ребёнка: Кучерявый Матвей Пантелеевич

Смерть
1987
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