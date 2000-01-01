Пономарева Валентина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарева Галина Ильинична
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарева Ирина Ильинична
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарева Любовь Ильинична
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно