Пономарева Валентина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Валентина Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Кучерявый Матвей Пантелеевич

Мать: Кучерявая Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарева Галина Ильинична

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарева Ирина Ильинична

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарева Любовь Ильинична

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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