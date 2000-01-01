Воронкова Раиса Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Харченко Вера Васильевна
Отец ребёнка: Воронков Василий
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Малярчук Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Воронков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Воронков Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронков Василий
Смерть
Неизвестно