Воронкова Раиса Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронкова Раиса Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Кучерявый Матвей Пантелеевич

Мать: Кучерявая Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Харченко Вера Васильевна

Отец ребёнка: Воронков Василий

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Малярчук Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Воронков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронков Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Воронков Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронков Василий

Смерть
Неизвестно
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