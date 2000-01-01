Воронков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Харченко Вера Васильевна
Мать ребёнка: Воронкова Раиса Матвеевна
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Малярчук Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Воронкова Раиса Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Воронкова Раиса Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно