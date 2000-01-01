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Малярчук Валентина Васильевна
Малярчук Валентина Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1961
Пол
Женский
Отец
Воронков Василий
Мать
Воронкова Раиса Матвеевна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец:
Воронков Василий
Мать:
Воронкова Раиса Матвеевна
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