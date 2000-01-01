Кучерявая Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучерявая Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Сын: Кучерявый Виктор Стефанович

Отец ребёнка: Кучерявый Стефан Матвеевич

Рождение ребёнка
1956

Сын: Кучерявый Николай Стефанович

Отец ребёнка: Кучерявый Стефан Матвеевич

Рождение ребёнка
1961

Сын: Кучерявый Александр Стефанович

Отец ребёнка: Кучерявый Стефан Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучерявый Стефан Матвеевич

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