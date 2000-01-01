Кучерявая Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Сын: Кучерявый Виктор Стефанович
Отец ребёнка: Кучерявый Стефан Матвеевич
Рождение ребёнка
1956
Сын: Кучерявый Николай Стефанович
Отец ребёнка: Кучерявый Стефан Матвеевич
Рождение ребёнка
1961
Сын: Кучерявый Александр Стефанович
Отец ребёнка: Кучерявый Стефан Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно